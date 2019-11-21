Haberler » Güncel » Sivas gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada - Haber

Sivas gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada

Gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kameradaSİVAS'ın Suşehri ilçesinde sabah saatlerinde kent merkezi yakınlarına kadar gelen bir kurt, kameralara yansıdı.

21.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:13
Gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada
SİVAS'ın ilçesinde sabah saatlerinde kent merkezi yakınlarına kadar gelen bir kurt, kameralara yansıdı.
İlçe merkezindeki Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarına kadar inan bir kurt dikkat çekti. Binalara kadar yaklaştığı görülen kurt, Çataloluk-Serpinti yolu kenarında ilerlerken, bölgedeki su deposunda çalışan bir belediye görevlisi tarafından kamerayla görüntülendi. Yiyecek aradığı sanılan kurt, yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmedi. Kurdun araçların geçişi sırasında arazide sabit durarak kendini gizlemeye çalışması dikkat çekti. Araziye doğru ilerleyen kurt, dağılık bölgeye giderek gözden kayboldu.
Sivas gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada

Taşköprü, Suşehri, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:40 Adana Çocuk Hakları Festivalinin ardından
14:40 Tel Abyad Sınır Kapısı'nı açma çalışmaları
14:40 Kaspersky, Kadir Has Üniversitesi'nde öğrencilere siber güvenliği anlattı
14:40 Hatay'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
14:40 Burhaniye'de sokak hayvanlarına "otomatik suluk"
14:27 Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi
14:27 İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı
14:20 25 yaşındaki adamın göğsünden beyninde çıkan tümör yüzünden süt geldi
14:16 İntihar mı cinayet mi? Kimya profesörü, balkondan düşerek hayatını kaybetti
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
13:23 Adnan Oktar, cezaevinde de rahat durmadı! Kediciklere mektup göndermiş
12:48 Son dakika: AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı'nın asla bir ilgisi yoktur
12:21 Son dakika: Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
11:45 Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
21.11.2019 14:41:12