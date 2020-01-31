Haberler » Güncel » Sivas hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Haber

Sivas hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralıSİVAS'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

31.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:58
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
SİVAS'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas- karayolu üzerinde, Devlet Su İşleri üst geçidinde meydana geldi. Abdulhalik Çalış yönetimindeki 42 EGJ 08 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine verdi. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Azize, Fikret ve Abdulkadir Çalış yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivas hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Devlet Su İşleri, Erzincan, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 23:04:22