Sivas Halk Otobüsü Sahipleri, Hırsızlık Olaylarından Şikayetçi

Sivas'ta son 15 günde 50'ye yakın özel halk otobüsünde yaşanan hırsızlık olayları araç sahiplerini canından bezdirdi. Park halindeki araçların kapılarını açmayı öğrenen şüpheliler nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sivas Halk Otobüsçüleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, Araçlara da zarar veriyorlar. Bu olayların bir an önce son bulmasını umuyoruz dedi.Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerinde art arda hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Park halindeki otobüslerin içine giren yaşı küçük hırsızlık şüphelileri, bozuk para ve çeşitli eşyalar çaldı. Son 15 günde 50'ye yakın otobüsün benzer şekilde soyulması otobüsçüleri mağdur etti.Sivas Halk Otobüsçüleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, daha önce de benzer hırsızlık olaylarının gerçekleştiğini, ancak az miktar olduğu için polise başvurmadıklarını söyledi. Son dönemde ise 15 günde 50 otobüse girilmesiyle mağdur olduklarını ifade etti. Genelde küçük yaştaki kişilerin bu eylemi gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım Önceden buna benzer durumları yaşları küçük, sicillerine ilerde bir sıkıntı olmasın diye sinemize çekiyorduk. Ancak son günlerde günde birkaç arabamıza gündüz gözüyle de giriyorlar, akşam karanlıkta da giriyorlar. Gerçekten çok muzdaribiz. Oraya bozuk para bırakıyoruz, dalgın oluyor arkadaşlarımız. Sürücülerin özel araç gereçlerine varıncaya kadar her şeyi alıyorlar. Emniyetimizin gerekli tedbirleri alacağını tahmin ediyorum. Bunlar belli kişiler belki kayıtları da vardır. Bir an önce bu olaylar son bulur diye ümit ediyoruz. Şu ana kadar bir gün içerisinde bize gelen 5-6 araca girmişler. Bazı üyelerimiz de söylemiyor bu durumu. Bunlar kasklı, motorla mahallelerde geziyorlar akşam geç vakit rast geldikleri yerde profesyonelce işini yapıyorlar. Araçlarımızın kapılarının havasını indiriyor, değerli ne varsa alıyorlar. Emniyetimizin tedbirlerini artıracağına inanıyoruz. Tedbir de alsak araçlarımızın havalarını indiriyorlar, öğrenmişler. Üyelerimize toplu mesaj gönderdik ama onların yapacağı bir şey yok. Gece 0100'a kadar çalışıyor, sonra istirahate çıkıyorlar. Yorgun evine gitmiş insanın sabaha kadar nöbet tutma şansı yok. Araçlarımızda güvenlik kameraları var. 724 kayıt yapıyor, oradan bu olayları tespit ediyoruz dedi.PARA, PARFÜM, USB KABLOSU NE VARSA ALIYORLAR2 gün önce hırsızların girdiği 58 H 0123 plakalı özel halk otobüs şoförü evli bir çocuk babası Ziya Kayalar (33), bu kişilerin araçlara büyük zararlar verdiğini söyledi. Otobüsünün dışındaki emniyet butonunu tedbir amaçlı söktüğünü, hırsızların bu kez de camdan girdiğini ifade eden Kayalar Dün gece nöbetimi bitirip aracımı kapının önüne çektikten yarım saat sonra şoför tarafındaki camdan girerek araçtaki 350 lirayı ve kumbarayı götürmüşler. Sırf ben değil diğer araçlar da mağdur. Kapıdan giriyorlar, arkadaşlarımızı mağdur ettiler. Parfüm, usb kablosu, ne varsa alıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Benim aracıma camdan girip koltuğa basıp içeri girmişler. Araç içerisinde dolaşmışlar, ne var ne yok alıp gitmişler. Yolculara 5 lira üstü vermek için 25 kuruş ve 50 kuruş biriktiriyoruz. Bunlardan 3 tane vardı, 2'sini almışlar. Parayı zor kazanıyoruz, onlar bir de araçlarımıza zarar veriyor. Kapıları kırıyorlar, bir sürü arkadaşımız mağdur oldu sanayide uğraşıyor. Emniyetten de yardım bekliyoruz diye konuştu.