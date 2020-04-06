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SİVAS Hobbit evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek

Hobbit evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecekSİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evleri koronavirüs nedeniyle son günlerde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz...

06.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:39
Hobbit evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek
SİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evleri koronavirüs nedeniyle son günlerde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edilecek.
Sivas 'ta, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, inşa adilen yamaç evleri, ilgi görüyor. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen ve apart otel hizmeti verilen evlere meraklılar, yoğun ilgi gösteriyor.
Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Hobbit evlerini de etkiledi. Virüs nedeniyle Hobbit evlere ilgi azaldı. Bunu da dikkate alan Hobbit evleri işletmecisi, son günlerde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis kararı aldı. Sağlık çalışanlarına moral olması için böyle bir destekte bulunduklarını söyleyen, İşletme Müdürü Mehmet Yıldırım, "Her mevsim burası ayrı bir güzellikte ve yoğunluktaydı. Şu an virüs nedeniyle bir sessizlik var. Biz de yönetimimizle bir karar verdik. Burada bütün sağlık çalışanlarımızı ücretsiz misafir etmek istiyoruz. Onlar bu dönemde bizim için fedakarca çalışıyorlar. Biz de böyle bir karar aldık. Kendilerini buraya bekliyoruz. Onlara ihtiyaçları doğrultusunda moral olsun diye böyle bir şey yapmak istedik" dedi. SİVAS Hobbit evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüzüklerin Efendisi, Paşabahçe, Sivas, Güncel

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SİVAS Hobbit evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek
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