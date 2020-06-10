SİVAS Husumetli olduğu kişiyi, bacaklarından vurdu

Husumetli olduğu kişiyi, bacaklarından vurduSİVAS'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mithat A. tarafından tüfekle vurulan Serkan A. (25) bacağından yaralandı.

10.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:32
Husumetli olduğu kişiyi, bacaklarından vurdu
SİVAS'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mithat A. tarafından tüfekle vurulan Serkan A. (25) bacağından yaralandı.
Olay, saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Haydarlı köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mithat A. ile Serkan A., köyde karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mithat A., evinde bulunan av tüfeğini alarak Serkan A.'ya ateş açtı. İki bacağından yaralanan Serkan A., köye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi Mithat A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. SİVAS Husumetli olduğu kişiyi, bacaklarından vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

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