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Sivas için sağanak uyarısı

Sivas'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

26.08.2019 16:06 Sivas için sağanak uyarısı
Sivas'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Sivas il merkezi ile kuzey ve batı ilçelerinde ( Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli, Ulaş, Hafik, Doğanşar, Zara, Suşehri ve Koyulhisar) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, 3 saat süresince yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Koyulhisar, Gemerek, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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