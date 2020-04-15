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SİVAS İki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybettiSİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru Mehmet Harun Okşar hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

15.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:25
İki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti
SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru Mehmet Harun Okşar hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, bu sabaha karşı 02.00 sıralarında Gültepe Mahallesi üzerindeki Adliye kavşağında meydana geldi. Polis memuru Mehmet Harun Okşar idaresindeki 58 ABG 369 plakalı otomobil ile Ahmet Turan Yücer (21) idaresindeki 06 BP 2489 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Harun Okşar olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Yücer ile birlikte araçlarda bulunan Selimhan Kıral (21) ile Furkan Yıldız (22) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden polis memurunun cansız bedeni ise otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. SİVAS İki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel
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