Sivas İl Genel Meclisi 2 ay aradan sonra toplandı

Sivas İl Genel Meclisi, 2020 yılı Haziran ayı toplantıları için bir araya geldi.

Sivas İl Genel Meclisi 2 ay aradan sonra toplandı
09.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:05
Sivas İl Genel Meclisi, 2020 yılı Haziran ayı toplantıları için bir araya geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantıda maskeler takıldı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Haziran ayı toplantılarının ilk oturumu Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

2 ay aranın ardından gerçekleşen ve hafta boyunca devam edecek olan birleşimlerin açılış konuşmasını yapan Akkaş, "Allah'a hamd olsun bu süreçler atlatıldı ve çalışmaya başlandı. İl Özel İdaremiz bu süreçte, gerek özel idare yatırım programları, gerekse KÖYDES programlarını hassasiyetle ve özenle ara vermeksizin çalıştı. Bu vesileyle; İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Mehmet Nebi Kaya'ya, müdürlerimize, memurlarımıza sahada çalışan işçi kardeşlerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Türkiye'de pandemi sürecinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Akkaş, "Pandemi süreci içerisinde dünyanın gelişmiş ülkeleri sınıfta kalırken, bu süreci çok başarılı götüren, bize büyük bir devletin onurunu yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, özelde de Sağlık Bakanımıza saygılarımızı sunuyorum. İlimizde de bu süreç çok başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Türkiye de örnek iller arasında da yerini almış ve almaya devam etmektedir. Bu başarılı çalışmalardan dolayı Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan'a, Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte İl Genel Meclisimiz, kurumlarımızın ve hizmetin önünü açmak için, olağanüstü toplantılarda ve konferans toplantıları ile tedbirli olarak sahadan çekilmeyerek hizmete devam etmiştir. Buradan meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Artık yoğun gündemlerle daha da bir iştiyakla çalışmalarımıza, bu aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Meclis Başkanı, Sivas, Güncel, Haber

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