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'Sivas'ın Gözü Kulağı' İsimli İha-0 Eğitimi Gerçekleştirildi

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas Orman İşletme Müdürlüğünde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteklediği 'Sivas'ın Gözü Kulağı' başlıklı eğitim gerçekleştirildi.

23.08.2019 16:08 'Sivas'ın Gözü Kulağı' İsimli İha-0 Eğitimi Gerçekleştirildi
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas Orman İşletme Müdürlüğünde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteklediği 'Sivas'ın Gözü Kulağı' başlıklı eğitim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplam 24 saatlik eğitimde İnsansız Hava Aracı (İHA-0) kullanımı hakkında teorik ve bütün katılımcılara ayrı uygulamalı temel bilgiler verildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tamer Savaş tarafından verilen eğitim sonucunda 13 işletme müdürlüğü personeline İnsansız Havas Aracı Ticari Pilot Sertifikası ve katılım belgeleri eğitimin sonunda takdim edilerek program tamamlandı.

Ormancılık çalışmalarında ağaçlandırma, silvikültür, yangın yönetimi gibi zamandan ve personelden tasarruf sağlayacak bu eğitimle kurum personelin kişisel ve teknik becerisi artırıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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