Sivas'ın İlçelerinde En Çok Başkanlığı MHP Kazandı

SİVAS'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, merkez ilçe dışında 16 ilçeden 7'sinde MHP
'nin, 6'sında AK Parti
'nin adayları başkan seçilirken, CHP
2, BBP
ise 1 ilçede seçimi kazandı. Sivas
merkezde AK Parti'nin Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin
, kazanırken, ilçelerde ise MHP'nin üstünlüğü göze çarptı. 16 ilçeden 7'sinde MHP'li adaylar, yarışı kazandı. MHP'den Doğanşar
'da Halil Balık
, Gölova
'da Halil Önge
, Hafik
'te Selahattin Çuhadaroğlu
, Koyulhisar
'da Osman Epsileli
, Ulaş
'ta Turan İlbey
, Gürün
'de Nami Çiftçi
ve Zara'da Fatih Çelik
partileri adına seçimi kazanan adaylar oldu.
AK Parti'den ise Akıncılar
'da Hasan Şen
, Altınyayla
'da Sinan Akbulut
, Gemerek
'te Remzi Kılıçdağı
, Suşehri
'nde Fazlı Yüksel
, Şarkışla
'da Ahmet Turgay Oğuz
, Yıldızeli
'nde de Mehmet Sabit Karakaş
seçimi kazandı.
CHP'nin adaylarından Hakan Gök Divriği
, tekrar başkan seçilirken, İmranlı
ilçesinde ise Murat Açıl
başkan oldu. Büyük Birlik Partisi
(BBP) ise Kangal
ilçesinde Kürşat Apaydın ile 1 belediye başkanlığı kazandı.
- Sivas
Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Sivas, MHP, Politika
Kaynak: DHA