Haberler » Güncel » Sivas'ın imranlı ilçesi eksi 22 ile dondu - Haber

Sivas'ın imranlı ilçesi eksi 22 ile dondu

Sivas'ın İmranlı ilçesi eksi 22 ile donduSİVAS'ta kar yağışı etkisini soğuk havaya bıraktı.

09.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:20
'ın ilçesi eksi 22 ile dondu
SİVAS'ta kar yağışı etkisini soğuk havaya bıraktı. İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye kadar düştü.
Sivas'ta son günlerde yağan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. Vatandaşlar sıcak su ile arabaların buzunu çözmeye çalıştı. Ayrıca Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu. İlçede apartmanlarda dev buz sarkıtları oluşurken dükkanların camları da buzla kaplandı. İlçe sakinleri ise soğuk havalara her zaman alışık olduklarını söyledi.
Sivas'ın imranlı ilçesi eksi 22 ile dondu

İmranlı, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 10:37:18