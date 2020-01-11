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Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü. İlçe, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Bölge halkı soğuk hava nedeniyle yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı.

11.01.2020 21:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:00

'ın ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü. İlçe bugün 'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

BÖLGE HALKI YOLDA YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı.

KIZILIRMAK BUZ TUTTU

Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu. Ayrıca, ağaçlardan eriyen buzlar dondu ve ilginç görüntüler oluşturdu. İlçe sakinleri İmranlı'nın bugün Türkiye'nin en soğuk bölgesi olmasına şaşırmadıklarını ve buna alışık olduklarını söyledi.

Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İmranlı, Türkiye, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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