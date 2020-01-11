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Sivas'ın imranlı ilçesi, eksi 22 ile türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri olduSİVAS'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü.

11.01.2020 22:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:04
'ın ilçesi, eksi 22 ile 'nin en soğuk yeri oldu
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü. İlçe bugün Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu.
Ayrıca, ağaçlardan eriyen buzlar dondu ve ilginç görüntüler oluşturdu. İlçe sakinleri İmranlı'nın bugün Türkiye'nin en soğuk bölgesi olmasına şaşırmadıklarını ve buna alışık olduklarını söyledi.
Sivas'ın imranlı ilçesi, eksi 22 ile türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Türkiye, İmranlı, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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