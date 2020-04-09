Sivas'ın Korkut köyünde, karantinanın 4'üncü günü

SİVAS'ın Zara ilçesine bağlı 750 nüfuslu Korkut köyünde yaşayanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında, karantinada 4'üncü günlerini geçirdi. Giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatılan köyde, halkın ihtiyaçlarını ise Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor.

Sivas 'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında köy, mahalle ve mezralardan oluşan toplam 19 yerleşim yeri karantinaya alındı. Zara'ya 39 kilometre uzaklıktaki Korkut köyünde de koronavirüs vakasına rastlanılması nedeniyle 6 Nisan'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulaması başlatıldı. Giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılan köyde, halkın ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor. Köyde yaşayanlar, evlerinde vakit geçiriyor.Köylülerden Yunus Demirel, "Malum sıkıntılardan dolayı köyümüze geldik. Bu süreci burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Gerek karantina gerekse izolasyon konusunda mümkün mertebe söylenenlerin tamamını yapmaya çalışıyoruz. Karantina sürecinde zamanımızı evde geçirmeye çalışıyoruz. Kendi sağlığımız ve sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak açısından ve bu konuda devletimize yardım açısından evde kalmaya çalışıyoruz. Köylüler, genelde vakitlerini dışarıda geçiren insanlardı. Ama biz zamanımızı evde değerlendiriyoruz. Savaşlar bazen cephede kazanılmayabilir. Biz de bu hususta büyük bir savaş verdiğimizi düşünerek, evde kalmaya çalışıyoruz" dedi.