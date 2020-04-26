Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe'de, koronavirüs sessizliği

Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe'de, koronavirüs sessizliğiSİVAS'ta ramazan ayında iftarın vazgeçilmez yerlerinden biri olan Paşabahçe Mesire Alanı, koronavirüs sessizliğine büründü.

26.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:35
Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe'de, koronavirüs sessizliği
SİVAS'ta ramazan ayında iftarın vazgeçilmez yerlerinden biri olan Paşabahçe Mesire Alanı, koronavirüs sessizliğine büründü.
Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe mesire alanı, yaz-kış Sivaslıların en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Haftanın 7 günü, şehir hayatından uzaklaşıp stres atmak, doğa ile iç içe olmak ve piknik yapmak isteyenlerin vazgeçilmez yeri olan Paşabahçe, görsel güzellikleriyle her mevsim ilgi çekiyor. Kışları beyazlığı ile etkiliyen Paşabahçe, yazın ise yeşilliği içinde barındırıyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören mesire alanı, fotoğraf meraklılarının da tercih ettiği alanların başında geliyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen Paşabahçe, son zamanlarda ise en sessiz günlerini yaşıyor. Kentte koronavirüs nedeniyle piknik yapmanın yasak olması, Sivaslıları Paşabahçe Mesire Alanı'ndan mahrum bırakıyor. Ramazan ayında iftarın vazgeçilmez mekanı olan Paşabahçe, ilk defa ziyaretçilerini ağırlayamıyor. Girişin kapatıldığı mesire alanında sadece yaşamını sürdüren sokak hayvanları kaldı. Paşabahçe'deki sessizlik drone ile havadan görüntülendi Sivas’ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe’de, koronavirüs sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Paşabahçe, Sivas, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805’e yükseldi Haberler
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Özgü Namal’dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haberler
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Ankara’da bir firma koronavirüs test kabini üretti Haberler
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor Haberler
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor
Yasağı delen gençlerin söyledikleri yalan, ceza yemelerini engellemedi Haberler
Yasağı delen gençlerin söyledikleri yalan, ceza yemelerini engellemedi
Haberler››Güncel››Sivas'ın ramazanda vazgeçilmezi Paşabahçe'de, koronavirüs sessizliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:00: Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti. - Haber 19:58: Bursa'da bir apartman karantinaya alındı - Haber 19:55: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi" - Haber 19:55: Günün Özeti - Haber 19:55: İspanya'da son 24 saatte koronadan 288 kişi öldü - Haber 19:27: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi - Haber 19:26: Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi - Haber 19:05: Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor - Magazin 19:04: Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi - Haberler 18:19: ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım - Magazin