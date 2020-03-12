Sivas'ın "Siren Çocukları"
Sivas'ta tek yumurta ikizi Berkan ve Berkay kardeşler, çıkardıkları ambulans, itfaiye ve polis arabası siren sesleri ile mahallelerinde 'Siren Çocuklar' olarak anılıyorlar.
12.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:18
Sivas 'ta tek yumurta ikizi Berkan ve Berkay kardeşler, çıkardıkları ambulans, itfaiye ve polis arabası siren sesleri ile mahallelerinde 'Siren Çocuklar' olarak anılıyorlar.
Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Berkan ve Berkay Şirinoğlu kardeşler, çıkardıkları siren sesleri ile dikkat çekiyor. Tek yumurta ikizi kardeşler, birbirlerine olan benzerliklerinden çok çıkardıkları gerçeğinden ayırt edilemeyen siren sesleri ile yaşadıkları mahallede tanınıyorlar. Mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından 'Siren Çocuklar' isminin verildiği ikiz kardeşler, tanımayanların ciddi şaşkınlıklar yaşamasına de neden oluyor.
İzledikleri haber bülteninden etkilendiklerini ve ambulans sesi çıkarmaya başladıklarını belirten Berkay Şirinoğlu, "Biz tek yumurta ikiziyiz, 13 yaşındayız ve 7. sınıf öğrencisiyiz. Biz ambulans sesi yapıyoruz. Biz 4. sınıfa giderken haberde birini görmüştük, onun gibi yapmaya çalıştık ve yaptık. 3-4 yıldır ambulans sesi çıkarabiliyoruz. İnsanlar şaşırıyorlar "dedi.
Yaşadıkları mahallede vatandaşlar tarafından 'Siren Çocuklar' olarak tanındıklarını belirten Berkan Şirinoğlu, çıkardıkları ambulans sesini duyan vatandaşların şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Berkan, "Yaşadığımız eski mahallede bize siren çocuklar derlerdi. Ambulans sesi çıkarma yeteneğimiz var. Mahallede bize ambulans çocuklar diyorlar. Duyanlar şaşırıyor, camlara dökülüyorlar "dedi.
Mahalle sakinleri, çocukların çıkardıkları ambulans sesini gerçeğinden ayırt edemediklerini söylediler. - SİVAS
Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Berkan ve Berkay Şirinoğlu kardeşler, çıkardıkları siren sesleri ile dikkat çekiyor. Tek yumurta ikizi kardeşler, birbirlerine olan benzerliklerinden çok çıkardıkları gerçeğinden ayırt edilemeyen siren sesleri ile yaşadıkları mahallede tanınıyorlar. Mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından 'Siren Çocuklar' isminin verildiği ikiz kardeşler, tanımayanların ciddi şaşkınlıklar yaşamasına de neden oluyor.
İzledikleri haber bülteninden etkilendiklerini ve ambulans sesi çıkarmaya başladıklarını belirten Berkay Şirinoğlu, "Biz tek yumurta ikiziyiz, 13 yaşındayız ve 7. sınıf öğrencisiyiz. Biz ambulans sesi yapıyoruz. Biz 4. sınıfa giderken haberde birini görmüştük, onun gibi yapmaya çalıştık ve yaptık. 3-4 yıldır ambulans sesi çıkarabiliyoruz. İnsanlar şaşırıyorlar "dedi.
Yaşadıkları mahallede vatandaşlar tarafından 'Siren Çocuklar' olarak tanındıklarını belirten Berkan Şirinoğlu, çıkardıkları ambulans sesini duyan vatandaşların şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Berkan, "Yaşadığımız eski mahallede bize siren çocuklar derlerdi. Ambulans sesi çıkarma yeteneğimiz var. Mahallede bize ambulans çocuklar diyorlar. Duyanlar şaşırıyor, camlara dökülüyorlar "dedi.
Mahalle sakinleri, çocukların çıkardıkları ambulans sesini gerçeğinden ayırt edemediklerini söylediler. - SİVAS
Kaynak: İHA
Etiketler : Berkay Şahin, Sivas, Güncel
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