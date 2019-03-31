Sivas'ın Yıldızeli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Sabit Karakaş kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Sabit Karakaş bin 948, MHP adayı Ozan Ercan 679, BBP adayı Bahattin Aydın 520 oy aldı.-Karakaş'ın özgeçmişi-Mehmet Sabit Karakaş, 1983 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokulu Yıldızeli Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Yıldızeli İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakultesi'nden mezun olan Karakaş, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. Karakaş, evlidir.