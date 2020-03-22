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SİVAS İntihar girişimini polis engelledi

İntihar girişimini polis engellediSİVAS'ta 7 katlı bir inşaatın terasına çıkıp, kesici aletle kendine zarar veren H.İ.(27) polis tarafından ikna edilerek indirildi.

22.03.2020 01:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 01:10
İntihar girişimini polis engelledi
SİVAS'ta 7 katlı bir inşaatın terasına çıkıp, kesici aletle kendine zarar veren H.İ.(27) polis tarafından ikna edilerek indirildi.
Siirt 'ten Sivas 'a gelen H.İ., Kardeşler Mahallesi'nde bulunan 7 katlı inşaatın terasına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amacı branda açarak tedbir aldı. Polis de teras katına çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. Elindeki kesici aletle zaman zaman kendisine zarar veren ve bacağını binadan sarkıtan genci çevrede bulunanlar da cep telefonları ile görüntüledi.
İntihar girişimini çevrede bulunan çocuklar da korkulu gözlerle izledi. Polisin ikna çabalarıyla intihardan vazgeçirdiği H.İ. aşağıya indi. H.İ. ambulansa Numune Hastanesi'ne götürüldü. SİVAS İntihar girişimini polis engelledi

Kaynak: DHA

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SİVAS İntihar girişimini polis engelledi
Etiketler : Siirt, Sivas, Polis, Güncel

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