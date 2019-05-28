SİVAS İş yeri deposunda çıkan yangın, 2 binaya sıçradı

İş yeri deposunda çıkan yangın, 2 binaya sıçradı
SİVAS'ın Suşehri
ilçesinde inşaat malzemesi satılan bir iş yerinin deposunda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında alevler 2 binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İstanbul
Sokakta meydana geldi. İnşaat malzemesi satılan E.Y.'ye ait yerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler önce yanında bulunan 3 katlı, ardından bitişikteki 6 katlı apartmanların çatısına sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu Suşehri Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İnşaat malzemeleri satılan iş yeri kullanılamaz hale gelirken, apartmanların çatılarında ise maddi hasar oluştu. Yangında yaralanan olmazken, çevredekilerin panik yaşadığı görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Suşehri
, Güncel
Kaynak: DHA