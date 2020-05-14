SİVAS Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kameradaSİVAS'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişi yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

14.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:05
Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada
SİVAS'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişi yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1'nci kısım girişinde meydana geldi. Serkan Alpsala yönetimindeki 58 UA 285 plakalı kamyonet ile Mustafa Özdemir idaresindeki 58 ABY 943 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Sebahattin Albay yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntüde kamyonetin kırmızı ışıkta geçtiği ve otomobilin de hızla gelerek kamyonete çarptığı görüldü. SİVAS Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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