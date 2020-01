Sivas-kamyonetten ekmek alan sevimli köpek, kameraya yakalandı

Kamyonetten ekmek alan sevimli köpek, kameraya yakalandı Sivas 'ın İmranlı ilçesinde bir sokak köpeğinin her gün ekmek kamyonetinden gizlice ekmek alması güvenlik kamerasına yansıdı.İmranlı'da marketlere ekmek dağıtımı yapan Hüsamettin Torun, kamyonetteki ekmek sayısının her gün eksik çıkması üzerine market kamerasını inceledi. Kameraya yansıyan görüntülerde ekmeği kamyonetten bir sokak köpeğinin aldığı fark edildi. Marketin önünde bekleyen köpeğin, ekmek dağıtıcısının mağazaya girmesiyle birlikte harekete geçtiği görüldü. Öncelikle kamyonetin etrafında gezinen köpeğin etrafta kimse olmadığını görünce kasaya çıktığı ve poşetin içinden ekmekleri yere düşürüp, kenara taşıyarak yediği görüldü. Ekmek dağıtıcısı mağazadan çıkmadan hemen önce köpeğin uzaklaştığı fark edildi. Görüntü, izleyenleri gülümsetti.Ekmek dağıtıcısı Hüsamettin Torun, araçtan günlük ekmeğin eksildiğini fark edince güvenlik kamerasına baktıkları ve şaşırdıklarını belirterek, Geliyorum kasayı sayıyorum. İki tane ekmek eksik. Marketin kamerasından inceleyince köpeği gördük. Aracın içerisine girip ekmekleri alıp yiyor. Ben de artık ona her gün iki tane ekmek veriyorum dedi.