SİVAS Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulundu

Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulunduSİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Kadir Demirhan (70), kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu.

14.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:53
Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulundu
SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Kadir Demirhan (70), kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu. Olay, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi TOKİ Evleri CY-4 blokta meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Kadir Demirhan'dan bir süredir haber alamayan komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kapının kilitli olması nedeniyle Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine de bilgi verildi. Defalarca zili çalınmasına kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekipler hidrolik ayırma aletini kullanarak kapıyı esnetip açtı. Demirhan içeriye giren ekipler tarafından yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmayı mahallede toplanan çocukların da izlediği görüldü. SİVAS Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca’nın iftar uyarısı Uşak’ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Canlı yayında ’Atatürk’ gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana’da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Haber
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Haberler››Güncel››SİVAS Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:28: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlayıcı malzeme ele geçirildi - Haber 18:28: Tire'de uyuşturucu operasyonu - Haber 18:26: Mersin'de karantinası biten 170 kişi memleketlerine gönderildi - Haber 18:25: Edirne'de koronadan ölen eczacı 'Eczaneler Günü'nde' anıldı - Haber 18:25: Antalya'da özel tekne ile amatör su ürünleri avcılığı başlıyor - Haber 18:02: Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı - Haber 17:49: Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti - Haber 17:36: Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 15:44: Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz - Haber