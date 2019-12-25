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Sivas kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber olduSİVAS'ın Gürün ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası Ahmet Doğan, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

25.12.2019 20:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:24
Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu
SİVAS'ın ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası Ahmet Doğan, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Gürün'e 41 kilometre uzaklıkta bulunan 1750 rakımlı Başören köyünde oturan KOAH hastası çiftçi Ahmet Doğan evinde rahatsızlandı. Doğan'ın ailesi durumu sağlık ekiplerine verdi. Hastaya ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Sağlık ekipleri hastaya ulaşamayınca Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin, köy yolunu açmasıyla Ahmet Doğan'a ulaşan sağlık ekipleri Doğan'ı Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Sivas kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

Ahmet Doğan, Gürün, KOAH, Güncel

Kaynak: DHA


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