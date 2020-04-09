Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SİVAS Karantinadaki köyde sessizlik hakim

Karantinadaki köyde sessizlik hakimKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas'ın Zara ilçesine bağlı 750 nüfuslu Korkut köyünde sessizlik yaşanıyor.

09.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:49
Karantinadaki köyde sessizlik hakim
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas 'ın Zara ilçesine bağlı 750 nüfuslu Korkut köyünde sessizlik yaşanıyor.
Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında köy, mahalle ve mezralardan oluşan 19 yerleşim yeri karantina altına alındı. Zara ilçesine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Korkut köyü de, koronavirüs vakasına rastlanması nedeniyle 6 Nisan günü İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı. Giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılan köyde, halkın ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek grupları karşılıyor. Köyde yaşayanlar evlerinde vakit geçiriyor.
Köy sakinlerinden Yunus Demirel, "Malum sıkıntılardan dolayı köyümüze geldik. Bu süreci burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Gerek karantina hususunda, gerekse izolasyon hususunda mümkün mertebe söylenenlerin tamamını yapmaya çalışıyoruz. Karantina sürecinde zamanımızı evde geçirmeye çalışıyoruz. Gerek kendi sağlığımız ve sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak açısından, gerekse bu hususta devletimize yardım açısından evde kalmaya çalışıyoruz. Köylüler genelde vakitlerini dışarıda geçiren insanlardı. Ama biz zamanımızı evde değerlendiriyoruz. Savaşlar bazen cephede kazanılmayabilir. Biz de bu hususta büyük bir savaş verdiğimizi düşünerek, evde kalmaya çalışıyoruz" dedi. SİVAS Karantinadaki köyde sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Korkut, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
İşte İmamoğlu’nu ’Seni paramparça edeceğim’ diye tehdit eden süpheli Haberler
İşte İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden süpheli
Haberler ›› Güncel ››SİVAS Karantinadaki köyde sessizlik hakim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:59: Gördes'in giriş ve çıkışlarında korona virüs uygulamaları devam ediyor - Haber 18:56: Ardahan TSO Başkanı Demirci, Kulp'taki terör saldırısını kınadı - Haber 18:56: İzmir Valisi Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber 18:54: Kızılay, Afyonkarahisar'da karantinadaki 511 kişinin tüm ihtiyacını karşılıyor - Haber 18:53: BURSA Koronavirüsü yenen hastalar, alkışlar eşliğinde taburcu ediliyor - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler