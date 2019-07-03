Sivas Katliamı Bayraklı'da Etkinliklerle Anıldı

Sivas katliamı 26'ncı yılında Bayraklı'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Öğlen saatlerinde de 2 Temmuz Anıtında düzenlenen törende Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve katılımcılar anıta karanfil bıraktı. Akşam saatlerinde ise "Faili Meçhuller, Siyasi Cinayetler, Katliamlar" başlıklı panel gerçekleştirildi, müzik dinletisi sunuldu, semah dönüldü.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sivas'ta yanan sadece Alevi vatandaşlarımız değildi. Bu ülkenin birliğinden, demokrasiden, cumhuriyetten, aydınlıktan yana olan yurttaşlarımızdı. Bu olay ülkenin aydınlık insanlarına karşı yapılmış bir insanlık suçudur" dedi.

KATLİAMLAR SON BULSUN

2 Temmuz Anıtı önündeki etkinliğe Başkan Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Anıta karanfiller bırakan Sandal, "Ülkenin aydın, çağdaş, demokrat ve ilerici insanlarına süreç dahilinde belirli aşamalarda bu tür baskılar, zulüm ve katliamlar hep yapıldı. Umarız bundan sonra son bulur. Buradan Türk-Kürt, Alevi-Sünni kardeşliklerine zarar verecek her şeyin karşısında el birliğiyle duracağız. Sivas'ta yanan sadece Alevi vatandaşlarımız değildi. Bu ülkenin birliğinden, demokrasiden, cumhuriyetten, aydınlıktan yana olan yurttaşlarımızdı. Ve bunu yapanlar Alevi-Sünni kavgasını büyüteceklerini, devşireceklerini düşünüyorlarsa; yanılıyorlar. Çünkü biz bunun Alevi vatandaşlarımıza karşı değil, ülkenin aydınlık insanlarına karşı yapılmış bir insanlık suçu olduğunu düşünüyoruz. Vicdanlarımız halen kanıyor. Faillerinin bulunmaması, yargılanmaması, belirli aşamalarda korunmuş olmaları hepimizin için burkan ve bizi gerçekten derinden yaralayan bir durum. Yurttaşlarımızın, aydınlarımızın göz göre göre bir kent meydanında kolluk kuvvetlerinin de bulunduğu bir ortamda yakılmasının hiçbir şekilde izahı yok. Bu ülke hepimizin. Cumhuriyet hepimizin. Biz bu ülkenin birliğinden, dirliğinden, bölünmez bütünlüğünden yanayız. Cumhuriyetten, Mustafa Kemal'den yanayız. Ve bu kavgamız dün olduğu gibi bugün de devam edecek. Yitirdiğimiz canlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

İsmail Saymaz ile Hidayet Karakuş'un konuşmacı olarak katıldığı "Faili Meçhuller, Siyasi Cinayetler, Katliamlar" panelinde ise vatandaşlar anlatılar karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Panele Başkan Sandal, eşi Aylin ve oğlu Yağız Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, İyi Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, CHP Merkez Yürütme Kurulu Kadın Kolları üyesi Meltem Ergün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz ve Şair-Yazar Hidayet Karakuş'un konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen yaptı.

KARAKUŞ, "BİRLİKTEN, AYDINLIKTAN, LAİKLİKTEN YANA OLMAK ZORUNDAYIZ"

Madımak Otelindeki yangın günü olay yerinde eşiyle birlikte yaşadıklarını anlatan Karakuş, "Bu katliam olaylarını yaratan güçlerin 1923'te Türkiye Cumhuriyetini teslim alamayan emperyalistlerin oyunu olduğunu unutmayalım. Emperyalistler, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olan işbirlikçi yönetici iktidarlar buldular, yarattılar. 1980 darbesi çok bilinçli hazırlanmış bir darbedir. Sokaklarda insanların birbirini vurduğu, aydınların, Alevilerin, öğretmenlerin, sanatçıların, solcuların, devrimcilerin, ülkücülerin birbirine girdiği, insanların yataklarında öldürüldüğü o dönemin bilinçli olarak yaratıldığını ondan sonra böyle bir darbeye yol açıldığını, o darbeyi başaran generallere de, Amerikan emperyalistlerinin ' bizim çocuklar başardı' diye sevindiklerini unutmayalım. Bugün de emperyalizm ırkı, dini, mezhebi, inançları gerekirse komünizmi bile kullanıyor. O yüzden hangi inançta olursak olalım; bilincimiz her daim aydınlıktan, bilimden, laiklikten yana olmak zorunda. Kardeşçe yaşayabilmenin temel koşulu laik bir düzende yaşamaktan geçiyor" dedi.

SAYMAZ, "SİVAS ÖNCESİNDE DE, SONRASINDA DA ZULÜM SÜRDÜ"

Sivas katliamı sırasında 12 yaşında olduğunu belirterek, zaman içinde olayları öğrendiğini ve Sivas katliamı öncesinde de sonrasında da Alevi vatandaşlara çeşitli illerde ve zamanlarda sürekli baskı, zulüm ve katliamların sürdüğünü ifade eden, geçmişten günümüze faili meçhul katliamları anlatan Saymaz ise, " Aleviler solcudan, solcular da Alevi'den sayılarak bugüne kadar çok zulüm gördü. Bütün farkların ezen ile ezilenle birlikte ortadan kalktığı, Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrışmasının ortadan kalktığı, tam anlamıyla herkesin mümkün olabildiğince insan doğası el verdiğince eşit olduğu bir güne kadar mücadelemiz devam edecek" diyerek Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kahramanmaraş, Çorum'da yaşanan olayları, zulümleri, katliamları, siyasal sebeplerini ve faillerinin neden hala bulunamadıklarını anlattı.

BAŞKAN SANDAL, ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Konuşmaların ardından Başkan Sandal anı defterini imzalayarak şu ifadelere yer verdi: Sizler ülkenin aydın yurttaşları olarak 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta müziğinizi, şiirini, sanatınızı anlatmak istediniz… Ama onlar, Sivas Madımak Otel'inde acımadan sizleri katletti. Bugün 26'ncı yılı aramızdan ayrılışınızın… Sizleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bizler bu katliamın ülkenin aydınlık insanlarına karşı yapılmış bir insanlık suçu olduğunu biliyoruz. Vicdanlarımız hala kanıyor. Yıllarca süren ve hala tamamlanmayan yargı süreci ise her geçen gün acımızı bir kat daha artırıyor. Umuyor ve diliyoruz ki, ülkenin aydın, çağdaş, demokrat ve ilerici insanlarına çeşitli dönemlerde, çeşitli şekillerde yapılan baskı, zulüm ve katliamlar artık son bulur. Bu ülke hepimizin. Hepimiz Cumhuriyet'ten, hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten, hepimiz bu ülkenin aydınlık geleceğinden yanayız. Bu vesile ile bugün Bayraklı'da gerçekleştirdiğimiz tüm anma ve etkinliklerle bir kez daha anılarınız önünde saygıyla eğildiğimi belirtmek istiyorum. Sizleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Sandal'ın ardından Semah ekibi sahne aldı. Etkinliğin finalinde ise Kardeşler Muhabbeti müzik dinletisi sundu. Başkan Sandal, katılımcılara plaket ve çiçek takdim etti.