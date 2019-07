Sivas Katliamı Selçuk'ta anıldı

Gecede konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hukukçu olarak Madımak Katliamı'nın bir insanlık suçu olduğunun altını çizerek; "İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz" dedi.

Sivas'ta hayatını kaybeden 35 aydının anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan anma programının açılış konuşmasını Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi Başkanı Haydar Yurdakul yaptı.Yurdakul konuşmasında Sivas Katliamı'na zemin hazırlayan süreci anlatarak, katliamı kınadı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı anma etkinliğine Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP'li Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Belediye Meclis Üyeleri ile ilçe örgütü de yoğun katılım gösterdi.

ONLAR YÜREKLERDE IŞIK OLDULAR

Toplum vicdanında kapanmayacak bir yara bırakan Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden aydınların anıldığı gecede konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Sivas Katliamı'nın bir insanlık suçu olduğunu ve bu sebeple asla zaman aşımına uğramayacağına dikkat çekerek; "Sözcüklerin tükendiği bir gecedeyiz. Büyük acılarla ilgili bütün diller dilsiz olur. Küçük acıları ise konuşmak çok daha basit olur. Ama büyük acılar her daim sessizliği daha fazla içine atar ve 2 Temmuzlar türkülere yaraşır, şiirlere yaraşır, 2 Temmuzlar bir arada durmalara yaraşır. Her 2 Temmuz bize kardeşçe yaşamayı çağrıştırır. Her 2 Temmuz bize bu ülkeden faşizm, yobazlığın, gericiliğin bize sebep olduğunu hatırlatır. Her 2 Temmuz yiten aydın canları yâd etme günüdür ve onları tekrardan anma, anlama günüdür" dedi.

İNSANLIK SUÇUNUN ZAMAN AŞIMI OLMAZ

Hukukçu olarak Madımak Katliamı'nın bir insanlık suçu olduğunun altını çizen Başkan Sengel; "İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. O gün o otelde yakılanlar yüreklerde ışık oldular. Hepimizi de aydınlatıyorlar.Ruhları şad olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından Sivas'ta hayatını kaybeden aydınların anısına şiirler okundu, deyişler ve türküler söylendi. Halk Ozanı Tekin Karadağ'ın ardındansahneye çıkan Efe Tül'ün yan flüt performansına Kahraman Tuğrul Karnıca şiirleriyle eşlik etti. Hülya Yıldırım ve Ceylan Araz tarafından söylenen türküler de katılımcıların beğenisini topladı.

Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlik Ercan – Gökhan Çağıran kardeşlerin söylediği duygu yüklü türkülerin ardından son buldu.