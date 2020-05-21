SİVAS Kaza yapan otomobilin bagajında 'buzağı' sürprizi

Kaza yapan otomobilin bagajında 'buzağı' sürpriziSİVAS'ta kamyon ile çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

21.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:25
Kaza yapan otomobilin bagajında 'buzağı' sürprizi
SİVAS'ta kamyon ile çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin bagajında bulunan buzağı olayı yara almadan atlattı. Veterinere götürülmek istendiği öğrenilen buzağı başka bir araca alındı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, kent merkezinde Mısmılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Fikrettin Karatepe yönetimindeki 58 AAK 514 plakalı kamyonet ile İsmail Morgül'ün kullandığı 58 AAG 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Morgül ile araçta bulunan Meryem(20) ve Gülşen Morgül(14) yaralandı. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan sürücü İsmail Morgül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Meryem ve Gülşen Morgül ise ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
BAGAJ AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI
Kazaya karışan otomobilin bagajında ise bir buzağının bulunması dikkat çekti. İsmail Morgül'ün merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde rahatsızlanan buzağısını kent merkezinde veteriner kontrolüne götürülürken kazanın yaşandığı anlaşıldı. Aracın bagajında bulunan ve kazayı zarar görmeden atlatan sevimli hayvanın etrafa şaşkın bakışları dikkat çekti. Kaza yerindeki vatandaşlar, buzağı ile yakından ilgilenerek su verdi. Daha sonra ise kaza yerine gelen Morgül'un yakınları, buzağıyı hasar gören araçtan alarak başka bir otomobilin bagajına koyarak köye götürdü. SİVAS Kaza yapan otomobilin bagajında ’buzağı’ sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Meryem, Güncel, Haber

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