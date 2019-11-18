Sivas kazada ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Murat Savucu(22), memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu Sarıoğlan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Özbekistan'dan İzmir'e giden Murat Yazıoğlu (52) yönetimindeki 42 ABY 442 plakalı TIR, yol kenarında park halinde bulunan Jandarma Uzman Çavuş Murat Savucu'nun (22) kullandığı 38 BH 943 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Gizem Savucu (17) ile Nazile (41) ve Hayrünnisa Caymaz (12) yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Jandarma Uzman Çavuş Murat Savucu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü. Hastanede yapılan otopsinin ardından cenazesi memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderilen Jandarma Uzman Çavuş Murat Savucu için Şarkışla Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ailesi, askerler ve vatandaşlar katıldı. Savucu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.