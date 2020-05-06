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SİVAS-Kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye para cezası

Kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye para cezasıSİVAS'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

06.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:36
Kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye para cezası
SİVAS'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Müslüm Kucu'ya 2473 lira para cezası kesildi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle'de 58 ile 28'inci sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Cem Özdemir yönetimindeki 34 AD 2335 plakalı kargo minibüsü ile Müslüm Kucu idaresindeki 44 KP 824 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kucu ile birlikte yanında bulunan Ümit Uyar hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde otomobil sürücüsü Müslüm Kucu'nun ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kucu'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2473 lira para cezası kesildi. Aynı oranda bir cezanın da otomobilin ruhsat sahibine yazıldığı öğrenildi. SİVAS-Kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

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