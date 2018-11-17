Sivas Kırmızı Işıkta Duran Otomobilin, Motoru Tutuştu

Kırmızı ışıkta duran otomobilin, motoru tutuştu
SİVAS'ta kırmızı ışıkta duran otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe
Mahallesi, Toptancılar Sitesi kavşağında meydana geldi. Oktay K.'nın kullandığı 58 AP 713 plakalı otomobil Toptancılar Sitesi Kavşağında kırmızı ışıkta durunca motor kısmından alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, otomobilin motor kısmı büyük hasar gördü. Yangın sırasında bölgede trafik bir süre aksadı. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Gültepe,İtfaiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:45