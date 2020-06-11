SİVAS KIZILIRMAK'TA KAYBOLAN 3'Ü ÇOCUK, 4 KİŞİDEN 2'SİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI-EK

Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu (2)2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIBölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, suda arama çalışmaları başlattı.

11.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:49
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu (2)
2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, suda arama çalışmaları başlattı. Ekiplere polis ve jandarma da nehrin kıyılarında arama çalışması yaparak destek verdi. AFAD ekiplerinin, çocukların suya girdikleri yerin yakınlarında yaptığı arama sonucunda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldı. O anlarda ise yakınları büyük üzüntü yaşadı. Su içinde olduğu değerlendiren 1 çocuk ve 1 yetişkini arama çalışmaları ise sürüyor. SİVAS KIZILIRMAK’TA KAYBOLAN 3’Ü ÇOCUK, 4 KİŞİDEN 2’SİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI-EK

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılırmak, Sivas, AFAD, Güncel, Haber

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