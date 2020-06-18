SİVAS KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli

KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemliSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin kene ısırığıyla buluşan Kırım Kongo Kanamalı ateşi (KKKA) hakkında bilgeler verdi.

18.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:57
KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin kene ısırığıyla buluşan Kırım Kongo Kanamalı ateşi (KKKA) hakkında bilgeler verdi. Prof.Dr. Çetin "KKKA tedavisinde de tıpkı koronavirüste olduğu gibi erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu konuda da özellikle insanlarımızı bir an önce hastanelerimize başvurmaları konusunda uyarıyoruz" dedi. Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak rastlanıyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vaka sayısı da gün geçtikçe artıyor. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin kene vakalarına karşı uyarı yaptı.
'İNSANIN KENDİ DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİDİR'
Koronavirüste olduğu gibi insanın KKKA hastalığını atlatması için direncinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan Çetin, "Bu hastalıkların oluşmasında, arkasından da bunların ölümcül seyredip seyretmemesi de kişisel direncinin önemli olduğunu biliyoruz. Yani belli bir direncin olması vakaların nasıl seyredeceğinin bir göstergesi olabiliyor. KKKA hastalığının en önemli öldürme sebebi kanamalardır. Biz tedavinin temelinde kanamayı durdurucu bir takım tedaviler uyguluyoruz. Bunların başında da aslında virüsün fonksiyonunun bozulmuş olduğu trombosit dediğimiz kanda bulunan, kanamayı durdurucu hücrelerin taze bir şekilde diğer insanlardan alınmak suretiyle verilmesi, zaman zaman plazma verilmesi veya da tam kan verilmesi şeklinde destek tedavisi şeklinde yapılmaktadır. Onun haricinde de bir takım komplikasyonlar varsa, bir takım belirtilere yönelik de tedavilerini biz semptomatik olarak veriyoruz.
'ERKEN TANI VE TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ'
KKKA tedavisinde erken tanının önemine değinen Prof. Dr. Çetin, "Tabi ki KKKA sürecinde diğer hastalıklar da hatta diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi erken tanı ve tedavi çok önemli ve değerlidir. Bazen kene ısırıyor, insanlar bu keneleri koparıp atıyor ve bir hafta ya da üç dört gün sonra hasta olarak geliyorlar. Bunların tedavi edilme oranı diğerlerine göre daha düşük oluyor. Tedavi edilebilir mi? Edilebilir. Ama bu insanların hayatını kaybetme riski, daha erken bulunup daha erken tedavi edilen insanlara göre çok daha fazladır. Bunun için de biz insanlarımıza hep şunu söylüyoruz; Eğer bir kene ısırması varsa mutlaka kendileri bile çıkarmış olsalar hastaneye gidip 'beni kene ısırdı' diye bir takım tahlilleri yaptırması, hastanelerimiz tarafından bu insanlarımızın takip edilmesi çok önemlidir. KKKA tedavisinde de tıpkı koronavirüs de olduğu gibi erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu konuda da özellikle insanlarımızı bir an önce hastanelerimize başvurmaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu. Daha önce KKKA hastalığını atlatıp sağlına kavuşan birinin yeniden bu hastalığa yakalanma riski hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Çetin, "Şu ana kadar böyle herhangi bir vakamız olmadı. KKKA'ya yakalanıp tedavi olan ve iyileşen hiç bir hastamız da daha sonra bu tür bir tekrar hasta olmadı. Biliyorsunuz bu tür hastalıklarda antikor geliştirmek suretiyle o virüse karşı vücut dirençli hale gelebiliyor. Burada da öyle olduğunu biliyoruz. Vücutta antikor gelişiyor ve iyileşenlerin genelde bir daha hasta olmamasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi var mı? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi belirtileri nelerdir? KKKA nedir?
SİVAS KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlhan Çetin, Kırım, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için ’sokağa çıkma yasağı’ önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Bursa’da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil’in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Trump, Çin’e yönelik Uygur tasarısını onayladı Haber
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı Haber
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Haberler››Güncel››SİVAS KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:20: Maske takma zorunluluğunun ilk gününde kurala uymadılar - Haber 10:19: ABD'nin 10 eyaletinde son bir haftada en yüksek vaka sayıları kayda geçti - Haber 10:19: Eskişehir'de bekçilere hizmet içi eğitim verildi - Haber 10:19: Kavak Kaymakamı Şenay, yetim ve öksüz çocuklarla buluştu - Haber 10:19: Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Koçoğlu'ndan kene uyarısı - Haber 10:04: LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek - Haber 10:00: Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı - Haberler 09:22: "Kıraç" ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak - Haber 09:04: Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış - Haberler 14:47: Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı - Haber