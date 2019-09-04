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Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törenlerde ne dedi?

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinliklerine katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve devlet erkanı Sivas'a gitti

04.09.2019 17:23 Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törenlerde ne dedi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinliklerine katılmak için gittiği kentte, 'Sivas'taki kararlığın kaybedilmediğini' söyledi. CHP Parti Meclisi'ni Sivas'ta toplayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bizim eksenimiz bağımsızlıktır, kalkınmaktır, büyümektir, bizim eksenimiz, özgürlüktür, cumhuriyettir, devrimciliktir." dedi.

Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ne geçti. Erdoğan, kongrenin yapıldığı tarihi salondaki sıraya oturarak, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.
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Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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