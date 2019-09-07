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Sivas Kongresi'nin 100. Yılı için yürüyüş

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında, '7. Ulusal Yıldızdağı Zirve Tırmanışı ve Kamp' programı öncesi, çok sayıda dağcı ile kortej düzenlendi.

07.09.2019 23:59 Sivas Kongresi'nin 100. Yılı için yürüyüş
Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında, '7. Ulusal Yıldızdağı Zirve Tırmanışı ve Kamp' programı öncesi, çok sayıda dağcı ile kortej düzenlendi.

İstasyon Caddesi'nden başlayan yürüyüşe Vali Salih Ayhan, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan ve çok sayıda sporcu katıldı.

Atatürk anıtı önünde açıklama yapan Vali Salih Ayhan, yarın düzenlenecek olan Yıldızdağı zirve tırmanışına kendisinin de katılacağını ifade ederek, "Farklı illerden gelen dağcılarımız, 100. yıl coşkumuza ortak oldular. Teşekkür ediyoruz. Yarın hep birlikte al bayrağımızı zirveye dikeceğiz inşallah. 100. yıl etkinliklerimiz aralıksız devam ediyor. Daha birçok etkinliğe imza atacağız" dedi. - SİVAS

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Salih Ayhan, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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