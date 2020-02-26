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Sivas köpeklerden kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı, sırtüstü düştü

Köpeklerden kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı, sırtüstü düştüSİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı İsmet U., park halindeki otomobilin üzerine çıktı, ineceği sırada ise sırtüstü yere düştü.

26.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:33
Köpeklerden kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı, sırtüstü düştü
SİVAS'ın ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı İsmet U., park halindeki otomobilin üzerine çıktı, ineceği sırada ise sırtüstü yere düştü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak'ta yaşandı. Sokaktan geçerken başıboş köpeklerini gören İsmet U., yolun karşısına geçmek istedi. Sokak üzerinde aniden çıkan köpeklerin saldırması üzerine İsmet U. kurtulmak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Köpekler bir süre sonra aracın yanından uzaklaştı. İsmet U., otomobilin üzerinden indiği sırada ise sert şekilde sırt üstü yere düştü. Olay anı sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas köpeklerden kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı, sırtüstü düştü

Gemerek, Güncel

Kaynak: DHA


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