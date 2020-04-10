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SİVAS Koronavirüs hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı

Koronavirüs hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandıSİVAS'ta yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören koronavirüs hastası S.U.(48) alkışlarla servise alındı.

10.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:57
Koronavirüs hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı
SİVAS'ta yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören koronavirüs hastası S.U.(48) alkışlarla servise alındı. İl genelinde 46 kişi ise hastalığı yenerek taburcu edildi.
Sivas Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören S.U. isimli kadın hasta 19 Mart'ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca yoğun bakıma alındı. Yapılan tedaviyle sağlık durumunun iyiye gitmesi sonucu dün itibariyle servise alındı. Yoğun bakımdan çıkarılarak sedye ile servise alınan S.U.'yu sağlık personeli, 'Dikkat et kendine' diyerek alkışlarla uğurladı. Mutlu olduğu gözlenen hasta, yoğun bakım çalışanlarına el sallayarak karşılık verdi. Sivas'ta koronavirüs nedeni ile tedavi gören 46 hastanın ise iyileştiği ve taburcu edildiği açıklandı. SİVAS Koronavirüs hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sivas, Güncel
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