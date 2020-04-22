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SİVAS Koronavirüsü yenen hemşire, immun plazma bağışı yaptı

Koronavirüsü yenen hemşire, immun plazma bağışı yaptıSİVAS'ta yakalandığı koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen acil servis hemşiresi Mustafa Aydoğdu (31), immun plazma bağışı yaptı.

22.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:44
Koronavirüsü yenen hemşire, immun plazma bağışı yaptı
SİVAS'ta yakalandığı koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenen acil servis hemşiresi Mustafa Aydoğdu (31), immun plazma bağışı yaptı.
Medicana Sivas Hastanesi'nin acil servisinde hemşire olarak çalışan evli 1 çocuk babası Mustafa Aydoğdu, 23 Mart'ta işten eve döndükten sonra nefes darlığı ve terleme sorunu yaşadı. Bir gün sonra hastaneye giden Aydoğdu'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 gün hastanede tedavi gören Aydoğdu'nun, son yapılan 2 testi negatif çıktı. Aydoğdu, evde 14 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek hastanedeki görevine geri döndü. Aydoğdu, virüsü yenmesinin ardından kovid 19-immun plazma .ağışı yapma kararı aldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen Aydoğdu, burada hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve Hemotoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şencan gözetiminde plazma bağışı yaptı.
Hastane Başhekimi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, "Ben Mustafa'ya sağlık çalışanı olarak her şeyden önce geçmiş olsun demek istiyorum. Mustafa hastalıkla savaş içerisindeydi ve kazandı. Darısı inşallah diğerlerine. Ben kendisine bağışından dolayı çok teşekkür ediyorum. En az 2 hastaya umut olacak" dedi.
Kan bağışı hakkında bilgi veren Hemotoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şencan ise, "Bugün ilk defa Sivas'ta bir gönüllü donörümüzden immun plazma aldık. Kovid 19-immun plazmayı da daha önce koronavirüs geçirmiş olan hastalardan iyileştikten sonra en az 14 gün geçmiş ve 2 sefer kovid-19 testi negatif olmuş kişilerden alabiliyoruz. Bunu da ihtiyacı olan, belirli şartları taşıyan hastalara verebiliyoruz. Daha önce grip enfeksiyonlarında ya da daha eskiden meydana gelen SARS ve MERS enfeksiyonlarında immun plazma kullanılmış ve faydasının olduğu gösterilmiş. Muhtemelen de kovid-19 enfeksiyonunda da immun plazmanın faydasının olabileceğini düşünüyoruz. Daha önce kullanan merkezlerde immun plazmanın faydasının olduğuna dair bize haberler geliyor. İnşallah bu donörümüzden aldığımız plazma da ihtiyacı olan hastalarımızda kullanılacak. İnşallah şifa bulacaklardır" diye konuştu.
Bagışta bulunan hemşire Mustafa Aydoğdu ise, "10 gün sonra bir 2 ünite daha bağışta bulunacağım. İyileştim, hastalığımı yendim ve işimin başındayım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. SİVAS Koronavirüsü yenen hemşire, immun plazma bağışı yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Aydoğdu, Koronavirüs, Sivas, Güncel , Haber
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