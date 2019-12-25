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Sivas köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldıSİVAS'ın Gürün ilçesinde, 6 öğrencinin taşındığı servis minibüsü kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kaldı.

25.12.2019 22:13 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:14
Köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
SİVAS'ın ilçesinde, 6 öğrencinin taşındığı servis minibüsü kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kaldı. Öğrenciler, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kalederesi köyünden, ilçe merkezine öğrenci taşıyan ve içerisinde 6 öğrencinin olduğu servis minibüsü, kar ve tipi nedeniyle kara saplanarak mahsur kaldı. Servis şoförünün vermesiyle Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Kapanan köy yolu uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı. Mahsur kalan öğrenciler ailelerine ulaştırıldı.
Sivas köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Gürün, Güncel

Kaynak: DHA


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