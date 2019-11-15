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Sivas lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 öğrenci ve 1 öğretmen, hastanelik oldu

Lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 öğrenci ve 1 öğretmen, hastanelik olduSİVAS'ta lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 ortaokul öğrencisi ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

15.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:34
Lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 öğrenci ve 1 öğretmen, hastanelik oldu
SİVAS'ta lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 ortaokul öğrencisi ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda eğitim gören 17 öğrenci ve 1 öğretmen, öğleden sonra kentte bulunan bir lokantadan lahmacun sipariş etti. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ile kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. Okul yönetiminin vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 17 öğrenci ve 1 öğretmen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrenciler ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, lahmacun satışı yapan iş yerinden incelemek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 17 öğrenci ve 1 öğretmen, hastanelik oldu

Ahmet Turan, Güncel

Kaynak: DHA


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