Haberler» Güncel» Haber

SİVAS LEYLEK İLE ÇİFTÇİNİN TARLA MESAİSİ

Sivas'ın Gölova ilçesinde tarlasında traktör ile hasat yapan çiftinin peşinde dolaşarak karnını doyuran leylek ilgi çekti.

22.07.2019 11:17
Sivas'ın Gölova ilçesinde tarlasında traktör ile hasat yapan çiftinin peşinde dolaşarak karnını doyuran leylek ilgi çekti.
İlçeye bağlı Dikköy'de yaşayan Şükrü Keleş (58), buğday ektiği tarlasında hasat yaptı. Traktörü ile biçtiği buğday saplarını toplayan Keleş'e, köy yakınlarında yuvası bulunan leyleğin de eşlik etmesi dikkat çekti. Traktörün buğday saplarını sürükleyerek topladığı yerleri takip eden leylek, ortaya çıkan çekirge ve böcekleri yiyerek karnını doyurdu. Çiftçi ile leyleğin birbirini rahatsız etmeden kendi işlerine devam etmesi çevreden geçenlerin ilgisini çekti.
Buğday hasadı yaptığını ifade eden Şükrü Keleş, Leylek de bana tarlada eşlik ediyor. Ben buraya geldiğim zaman o da kısa bir süre sonra peşimden buraya geldi. Şimdi tarlada beni takip ediyor. Ben biçtiğim buğdayları toplarken, o da altından çıkan çekirgeleri topluyor. Tarlada olması, bana eşlik etmesi benim için de şenlik. En azından canım sıkılmadan çalışıyorum dedi.
Bir süre Keleş'i takip eden leylek, çevredekilerin yaklaşmaya çalıştığını fark edince uçarak yuvasının yolunu tuttu. SİVAS LEYLEK İLE ÇİFTÇİNİN TARLA MESAİSİ
Kaynak: DHA
Gölova, Sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:26   Genç Girişimcilerden Almanya çıkarması
13:25   TRAFİKTE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU KARDEŞLERE TABELA ŞOKU
13:24   Büyükşehir Belediyesi'nden sahil boyu ücretsiz internet hizmeti
13:24   Beyşehir'de 11. Geleneksel Dumanlı Yaylası Yörük Şöleni
13:24   Türkiye-Pakistan arasında 'Solucan Gübresi Projesi' başladı
13:24   Güney Kore gemisine korsan saldırısı
13:23   Engelli sokak köpekleri için kurulan "Patiköy" elektrik ve su bekliyor