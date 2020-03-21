SİVAS Mahalle muhtarları, itfaiye ve esnaf, sağlık çalışanlarını alkışladı
Mahalle muhtarları, itfaiye ve esnaf, sağlık çalışanlarını alkışladıSİVAS'ın Gemerek ilçesinde mahalle muhtarları ve esnaf, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarını alkışladı.
21.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:02
Mahalle muhtarları, itfaiye ve esnaf, sağlık çalışanlarını alkışladı
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde mahalle muhtarları ve esnaf, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarını alkışladı. Kent merkezinde ise itfaiye personeli alkışla sağlıkçılara destek verdi.
Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü. Yeni tip koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline destekler devam ediyor. Gemerek ilçesinde mahalle muhtarları ve esnaf, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek bina bahçesinde sağlık personellerini alkışladı. Hastane personeli verilen destekten dolayı teşekkür etti. Ayrıca Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, virüsle mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi. İtfaiyeciler, Sağlıkçı arkadaşlarımızı İtfaiye Müdürlüğü olarak destekliyoruz anonsundan sonra sirenler eşliğinde alkış yaptı.
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde mahalle muhtarları ve esnaf, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarını alkışladı. Kent merkezinde ise itfaiye personeli alkışla sağlıkçılara destek verdi.
Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü. Yeni tip koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline destekler devam ediyor. Gemerek ilçesinde mahalle muhtarları ve esnaf, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek bina bahçesinde sağlık personellerini alkışladı. Hastane personeli verilen destekten dolayı teşekkür etti. Ayrıca Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, virüsle mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi. İtfaiyeciler, Sağlıkçı arkadaşlarımızı İtfaiye Müdürlüğü olarak destekliyoruz anonsundan sonra sirenler eşliğinde alkış yaptı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SİVAS Mahalle muhtarları, itfaiye ve esnaf, sağlık çalışanlarını alkışladı
Etiketler : Devlet Hastanesi, Gemerek, İtfaiye, Güncel