Haber, Son Dakika, Haberler

SİVAS merkezde son 8 günde koronavirüs vakası görülmedi

Sivas merkezde son 8 günde koronavirüs vakası görülmediSİVAS Valisi Salih Ayhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde kent merkezinde son 8 günde yeni vakaya rastlanmadığını ifade etti.

07.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:13
Sivas merkezde son 8 günde koronavirüs vakası görülmedi
SİVAS Valisi Salih Ayhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde kent merkezinde son 8 günde yeni vakaya rastlanmadığını ifade etti. Ayhan, kent genelinde ise toplamda 11 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sivas Valisi Salih Ayhan, video konferans yöntemi ile düzenlediği basın toplantısında kentte devam eden koronavirüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi. Vali Ayhan, tedbirlere halkın yüzde 80 oranında riayet gösterdiğini belirterek, özellikle İstanbul ile vaka görülen ilçelerin merkezle bağlantısının sınırlandırılmasıyla başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti. Vali Ayhan, tedbirler sayesinde son 8 günde kent merkezinde yeni vakaya rastlanmadığını, sadece ilçelerden birinde 1 vaka görüldüğünü ifade etti. Vaka görülen bölgelerde ve köylerde uygulanan karantinaların etkili olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Şu anda sadece Akıncılar Avşar köyü ve Doğanşar Sarısuvat köylerimiz karantinada. Orada da süre dolumunda karantina kaldırılacak. Şu anda yaklaşık 20 civarında hastanede tedavi gören vatandaşımız var. Onun dışında durumu hafif seyreden hastaları ise evlerinden takip ediyoruz. Hastalarımızın yüzde 65'i bu süreçte taburcu oldu. 30 sağlık çalışanımızda da hastalığa rastlandı. Toplam 11 hastamızı ise kaybettik. Şeker hastası olan 45 yaşındaki vatandaşımız dışında vefat edenler 65 yaş üstü, kronik rahatsızlıkları olan kişilerdi. 65 yaş üzerinde vaka sayımızın toplamı 48 kişiydi. Geri kalanı bu yaş aralığının altında" dedi.
Koronavirüsle ilgili tedbirler sürecinde 112 aracılığı ile yaklaşık 53 bin çağrı aldıklarını belirten Vali Ayhan, bunların tamamının yerine getirildiğini ve il genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. SİVAS merkezde son 8 günde koronavirüs vakası görülmedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Haberler
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Sercan Yıldırım’ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Haberler
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Haberler››Güncel››SİVAS merkezde son 8 günde koronavirüs vakası görülmedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:46: Adana'da karantina süresi dolan 358 kişi, evlerine gönderildi - Haber 18:45: Sivas il merkezinde 8 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı - Haber 18:45: Viranşehir'de mera kavgası: 1 ölü, 10 yaralı - Haber 18:43: İstanbul'da trafik yoğunluğu korona virüs öncesine geri döndü - Haber 18:43: Kilis'te bir sokak karantinaya alındı - Haber 18:15: Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı - Haber 17:27: Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Haberler 17:08: Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı - Haber 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler