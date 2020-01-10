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Sivas merkezli 5 ilde fetö operasyonu 5 gözaltı

Sivas merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltıSİVAS merkezli 5 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 muvazzaf asker ve 1 doktor gözaltına alındı.

10.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:56
merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
SİVAS merkezli 5 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 muvazzaf asker ve 1 doktor gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, farklı dosyalarda şüpheli ifadelerinde isimleri geçen ve ardışık aranma yöntemiyle arandığı tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Sivas'ın yanı sıra Bilecik, Bitlis, Adıyaman ve Mardin'de düzenlenen operasyonda jandarma astsubaylar M.Ö., F.K., A.Y. ve piyade astsubay E.E. ile araştırma görevlisi doktor M.K. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sivas merkezli 5 ilde fetö operasyonu 5 gözaltı

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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