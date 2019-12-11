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Sivas merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

SİVAS merkezli 6 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:30Sivas merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

SİVAS merkezli 6 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeleri tarafından sabit hatlardan ardışık yöntemle aranan şüpheliler belirlendi. Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik Sivas ile Tokat, Erzincan, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Isparta'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, askeri okuldan atılan Ö.F.A. ile sözleşmesi feshedilen eski astsubay M.A. ve muvazzaf astsubaylar M.A. ile F.Ö., gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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