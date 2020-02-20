Haberler » Güncel » Sivas merkezli 9 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 10 gözaltı - Haber

Sivas merkezli 9 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 10 gözaltı

Sivas merkezli 9 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:18Sivas merkezli 9 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 10 gözaltı
merkezli 9 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, öncesinde edinerek sınavda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edildikleri belirlenen zanlıların yakalanması için Sivas, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Konya, Ordu, Yozgat ve Yalova'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda "FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan 10 şüphelinin, Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
20.02.2020 12:28:41