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Sivas merkezli FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Sivas merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ve 1 doktor yakalandı.

10.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:14Sivas merkezli FETÖ'nün
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ve 1 doktor yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, farklı dosyalarda şüpheli ifadelerinde isimleri geçen ve ardışık aranma yöntemiyle arandığı tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Sivas'ın yanı sıra Bilecik, Bitlis, Adıyaman ve Mardin'de düzenlenen operasyonda jandarma astsubaylar M.Ö, F.K, A.Y. ve piyade astsubay E.E. ile araştırma görevlisi doktor M.K. gözaltına alındı.
Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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