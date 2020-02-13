Haberler » Güncel » Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Haber

Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

13.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:40Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen 6 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6'sı dün Sivas ve İstanbul'da gözaltına alınmıştı. İllegal bahis faaliyetlerini yurt dışından yürüttükleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 20:18:38