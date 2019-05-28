SİVAS Minik öğrenciler temiz çevre için yürüdü

Minik öğrenciler temiz çevre için yürüdü
SİVAS'ta Dünya Çevre Günü
nedeniyle kentte öğrenim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından yürüyüş düzenlendi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen öğrencilerin giydiği çeşitli kostümler ilgi gördü. Sivas
Valiliği, Sivas Belediyesi
ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü
düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında kentte çeşitli okullarda öğrenim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri çeşitli kostümler giyerek yürüdü. Kent meydanında başlayan yürüyüş İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Yürüyüş sırasında öğrenciler 'Temiz çevre, temiz insan' sloganı attı. Yürüyüş kutlama programının yapılacağı Atatürk
Kültür Merkezinde sona erdi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan
, Cumhuriyet Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız
, İl Jandarma
Komutanı İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan
, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Nazım Yakut
ve öğrenciler ve velileri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, çevre bilincinin çocuklara aşılanması gerektiğini belirterek, Çevre bilincini kutlamadan öte eğitim alt yapımızı kullanarak özellikle çocuklarımıza nakşetmemiz gerekmektedir. Herkesin toplumsal bir şekilde hassasiyet göstermesi önemli bir husustur dedi. Konuşmanın ardından çocuklar tarafından hazırlanan çevre konulu çeşitli oyunlar sergilendi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
, Sivas Belediyesi
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, Sivas
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Kaynak: DHA