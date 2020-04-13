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SİVAS Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü öldü, arkadaşı yaralı

Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü öldü, arkadaşı yaralıSİVAS'ta sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

13.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:30
Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü öldü, arkadaşı yaralı
SİVAS'ta sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Oğuzhan Yeşiltaş (29) yönetimindeki 58 AR 242 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Yeşiltaş'ın, kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün arkasında bulunan arkadaşı Yavuz Zor ise yaralandı. Yaralı Yavuz Zor kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet çarpmanın ardından yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol kenarında alev aldı. Alev alan motosiklet Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yeşiltaş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. SİVAS Motosiklet bariyere çarptı: Sürücü öldü, arkadaşı yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Sivas, Güncel
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