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SİVAS Nisa, sattığı tablosunun gelirini kampanyaya bağışladı

Nisa, sattığı tablosunun gelirini kampanyaya bağışladıSİVAS'ta ortaokul öğrencisi Nisa Beren Horan (13) yağlı boya ile yaptığı resmi sosyal medya üzerinden açık arttırmayla satarak elde ettiği geliri koronavirüs nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

08.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:00
Nisa, sattığı tablosunun gelirini kampanyaya bağışladı
SİVAS'ta ortaokul öğrencisi Nisa Beren Horan (13) yağlı boya ile yaptığı resmi sosyal medya üzerinden açık arttırmayla satarak elde ettiği geliri koronavirüs nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Gaziantep Şehit Hüseyin Gümüş İmam-Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Nisa Beren Horan aynı okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan annesi ile birlikte okulların koronavirüs nedeniyle tatil edilmesiyle Sivas 'ta ilaç firmasında çalışan babası Aytaç Oran'ın yanına geldi. Nisa Beren Horan, koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istedi. Zamanının çoğunu resim yaparak geçiren Nisa Beren Horan, tuvale yağlı boya ile resim yaptı. Baba Oran tarafından sosyal medyada paylaşılan resim açık arttırma usulü 500 liraya satıldı. Nisa Beren Horan resimden elde ettiği geliri 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Koronavirüs nedeniyle evde vakit geçirdiğini söyleyen Nisa Beren Horan, "Ben de boş günlerimde tuval çalışması yapıyorum. Biz Bize Yeteriz kampanyasını görünce ben de destek olmak istedim. Tuvalimi satarak elde ettiğim parayla bağışta bulundum" dedi.
Baba Aytaç Oran ise, "Koronavirüs salgını nedeniyle devletimizin yapmış olduğu bir çağrı var. Dolayısıyla tüm vaktimizi çocuklarla evde geçiriyoruz. Kızım da küçüklükten beri tuval çalışması yapıyor. Bu sırada da başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasından kendisi de etkilendi. Kampanyaya katılmak için bir fikir birliği oluştu. O sırada da tuvali satma önerisi getirdi. Ben de kendi aile grubumuzda ve sosyal medyada paylaştım. 200 lirayla bir açılış yapıldı, sonrada 500 lira gibi bir rakamla satışını yaptık. Böyle bir zor dönemde ülkemize bir katkıda bulunmak istedik" diye konuştu. SİVAS Nisa, sattığı tablosunun gelirini kampanyaya bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Koronavirüs, Sivas, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››SİVAS Nisa, sattığı tablosunun gelirini kampanyaya bağışladı - Haberler

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